„Party des Jahres“ der Modewelt Die spektakulärsten Outfits auf der „Met Gala“ in New York

New York · Ein Kleid als Garten, Blumen und viel rasante Spitze - Die internationale Prominenz ließ sich am Abend bei der Met-Gala in New York einiges zum Thema „Garden of Time“ einfallen.

07.05.2024 , 07:48 Uhr

20 Bilder Floral und rasant - die Prominenz auf der „Met Gala“ 2024 20 Bilder Foto: AFP/ANGELA WEISS

Stars wie die Sängerin Jennifer Lopez, Musiker Ed Sheeran, Schaupsielerin Nicole Kidman, trafen sich am Abend mit weiterer Prominenz aus Sport, Kultur, Politik und vielen Modedesignern im New Yorker Metropolitan Museum zur Met-Gala. Die starbesetzte Veranstaltung findet traditionell am ersten Montag im Mai statt. Oberste Gastgeberin der Benefiz-Gala war erneut die britische Journalistin Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift „Vogue“. Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des „Costume Institute Benefit“ bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist. Mit der Gala Wird in diesem Jahr die Ausstellung „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“ eröffnet. Der Dresscode war entsprechend frühlingshaft-floral :„The Garden of Time“ (Der Garten der Zeit, benannt nach einer Short Story des britischen Autoren J.G. Ballard). Zahlreiche Prominente nahmen das Motto zum Anlass für kreative blumige Kleider und Kopfbedeckungen. Blüten glitzerten in diversen überraschenden Materialien, und florale Ornamente zierten nicht nur die Abendroben der Frauen. Besonders originelle Outfits sehen Sie in unserer Bilderstrecke zur Met-Gala. Hier geht es zur Bilderstrecke: Floral und rasant - die Prominenz auf der „Met Gala“ 2024

(juju/dpa)