Die Gala des New Yorker Metropolitan Museum of Art (Met-Gala) ist jedes Jahr ein großes Schaulaufen der Stars. Sportler, Schauspieler, Sänger und viele andere Menschen aus Kunst und Kultur finden sich bei dem Event in ausgefallenen Kostümen zusammen.

Das US-amerikanische Model Grace Elizabeth besuchte die diesjährige Met Gala am 2. Mai 2022.