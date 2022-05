Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker und Co. : Die ausgefallensten Outfits der Met-Gala 2022

Foto: dpa/Evan Agostini 17 Bilder Met Gala 2022 - die verrücktesten Outfits der Promis

New York City Am ersten Montag im Mai fand ganz traditionell die Met-Gala im New Yorker Metropolitan Museum statt. Bei der feierlichen Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung versuchten Stars, wie Kim Kardashian oder Cara Delevingne, sich gegenseitig mit ihren Outfits zu übertreffen. Wir zeigen die außergewöhnlichsten Styles.

Das Funkeln, Glitzern und Strahlen auf dem roten Teppich der diesjährigen Met-Gala fand keine Grenzen: Stars feiern in New York City die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung. Und einmal mehr wollen die anwesenden Promis mit den ausgefallensten Outfits von sich reden machen.

So hat Kim Kardashian mit dem Original-Outfit von Marilyn Monroe für den Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung gesorgt. Zuvor waren bereits mehr als drei Stunden lang Stars wie Billie Eilish, Blake Lively, Jared Leto, Alicia Keys und Sarah Jessica Parker über den roten Teppich auf den Stufen des Museums am Central Park in Manhattan gelaufen. Bejubelt wurden sie von zahlreichen Fans, die bei regnerischem Wetter teils stundenlang vor dem Museum ausgeharrt hatten.

Oft als „Party des Jahres“ bezeichnet, ist der „Met Ball“ eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Wegen der Pandemie hatte die traditionell am ersten Montag im Mai stattfindende Gala zweimal in Folge abgesagt werden müssen und war dann schließlich im September 2021 nachgeholt worden.

In Sachen Mode tobten sich die Stars bei der Veranstaltung wie gewohnt aus: Model Gigi Hadid und Sängerin Lizzo erschienen in überdimensionalen roten beziehungsweise schwarz-goldenen Mänteln. Komikerin Amy Schumer kam mit Sonnenbrille und witzelte, sie sei eigentlich nur für die alkoholischen Getränke da. Die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erschien zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder bei der Gala und zeigte sich in einem roten Kleid, auf das die Namen bedeutender Frauen aus der US-Geschichte eingestickt waren. New Yorks Bürgermeister Eric Adams trug ein Jackett mit der Aufschrift „Beendet Waffengewalt“ auf dem Rücken.

Doch davon abgesehen blieben die Probleme der Welt an diesem Gala-Abend weitgehend außen vor. Nur kurz wurde während des Livestreams vom roten Teppich um Spenden für die Ukraine im Krieg gegen Russland aufgerufen.

(dpa/joko)