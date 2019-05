Met Gala 2019 : Katy Perry kam als Kronleuchter, Lady Gaga fast nackt

Foto: dpa/Jennifer Graylock 20 Bilder Met Gala 2019 - die verrücktesten Outfits der Promis.

New York Verrückt, verrückter, Met Gala: Bei der alljährlichen Veranstaltung in New York übertreffen sich die Stars regelmäßig mit ihren Kostümen. Auch dieses Mal gab es vom Kronleuchter bis zur Unterwäsche einiges zu sehen.

Lady Gaga, Cardi B, Kim Kardashian – bei der diesjährigen „Met Gala“ des Metropolitan Museum of Art in New York haben die Stars sich mit ihren Kleidern gegenseitig zu übertrumpfen versucht.

Gastgeberin Lady Gaga nutzte den Teppich als Laufsteg und Umkleide. Die Sängerin präsentierte in kürzester Zeit verschiedene Kostüme, vom meterlangen pinkfarbenen Kleid bis zu schwarzer Unterwäsche. Katy Perry erschien als wandelnder Kronleuchter, Jared Leto brachte eine sehr genaue Nachbildung seines eigenen Kopfes mit.

Kim Kardashian stellte ein eng anliegendes Glitzer-Etwas zur Schau, Ehemann Kanye West ein versteinertes Gesicht.

Das etwas kryptische diesjährige Motto „Camp: Notes on Fashion“ ließ Raum zur Interpretation, den viele nutzten. Es bezog sich auf einen Essay von Susan Sontag mit dem Titel „Notes on ‚Camp’“. Der Titel lässt sich ungefähr mit „Affekt: Bemerkungen zur Mode“ übersetzen. Die Gala wird auch als die „Mode-Oscars“ bezeichnet.

Modeikone Anna Wintour, die die Benefiz-Gala jedes Jahr ausrichtet, trug selbst einen rosafarbenen Federumhang über dem Glitzerkleid und Diamanten. In diesem Jahr gehe alles, erklärte sie wartenden Reportern. „Ich hoffe, sie haben jede Menge Spaß“, sagte sie über ihre prominenten Gäste. „Je verrückter, desto besser.“

(dpa/jms)