Prozessauftakt Ex-Minister Gambias wegen schwerer Verbrechen vor Schweizer Gericht

Die Anklage erfolgt nach dem Weltrechtsprinzip. Verbrechen gegen die Menschlichkeit wiegen so schwer, dass sie in jedem Land der Welt vor Gericht gebracht werden können. Auch in Deutschland gab es bereits einen Prozess gegen einen ehemaligen gambischen Soldat wegen Beteiligung an Gräueltaten während Jammehs Herrschaft. Ein Gericht in Celle verurteilte ihn Ende November zu lebenslanger Haft.