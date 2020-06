Journalisten stehen vor einem Leichenwagen, der den Sarg von George Floyd in die «The Fountain of Praise» Kirche bringt. Etwa zwei Wochen nach seinem Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz soll George Floyd am 09. Juni 2020 in Pearland bei Houston beerdigt werden. Floyd war am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden. Sein Tod hatte Massenproteste und schwere Unruhen in zahlreichen US-Metropolen ausgelöst. Floyd war in Houston aufgewachsen.