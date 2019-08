Feuergefahr eingedämmt : Menschen auf Gran Canaria kehren nach Waldbrand zurück nach Hause

Las Palmas Nach den verheerenden Bränden auf der Kanareninsel dürfen Bewohner einiger evakuierter Ortschaften wieder in ihre Häuser zurückkehren. Der Feuerwehr war es gelungen, die Feuer immer weiter einzudämmen.

Die Einsatzkräfte auf der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria drängen den verheerenden Waldbrand in den Bergen immer weiter zurück. Die Bewohner einiger Ortschaften und Dörfer konnten bereits wieder in ihre Häuser zurückkehren, wie die Inselregierung in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. „Nach der Evakuierung kommt nun die Rückkehr“, sagte der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Victor Torres. „Wenn die Menschen in ihre Häuser zurückkehren, bedeutet dies, dass wir das Feuer besiegen.“