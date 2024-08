Berühmte Ranch Graceland Frau wegen versuchten Betrugs an Elvis' Familie festgenommen

Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Missouri muss sich wegen versuchten Betrugs an der Familie von Elvis Presley vor Gericht verantworten. Die festgenommene 53-Jährige hatte nach Angaben des US-Justizministeriums versucht, die Eigentumsrechte an Graceland, dem weltberühmten ehemaligen Wohnsitz Elvis Presleys in Memphis (Tennessee), zu stehlen.