Messerattacke in Melbourne: Polizei schießt Angreifer nieder

Messerattacke in Melbourne

Polizisten haben in Melbourne Straßensperren errichtet. Foto: REUTERS/SONALI PAUL

Melbourne In Melbourne hat ein Mann mit einem Messer mehrere Menschen attackiert. Die Polizei schoss den Angreifer nieder. Es gibt mindestens einen Toten.

Bei einem Messerangriff in der Innenstadt der australischen Millionenmetropole Melbourne ist am Freitag offenbar mindestens ein Mensch getötet worden. Die australische Nachrichtenagentur AAP veröffentlichte ein Foto, das eine Leiche zeigt. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei niedergeschossen.

Sie hätten zuvor einen Verdächtigen bei einem brennenden Auto im Geschäftsviertel der australischen Stadt festgehalten, teilte die Polizei mit. "Ein Mann ist am Tatort festgenommen und unter Polizeiaufsicht in ein Krankenhaus gebracht worden", hieß es weiter. Der Mann befinde sich in Lebensgefahr.