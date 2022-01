Polizeieinsatz in Melbourne : Australier mutmaßlich bei Explosion von Sprengstoffweste getötet

Melbourne Nach einer Explosion in einem Auto in Melbourne mit einem Toten vermutet die Polizei eine Fehlzündung einer Sprengstoffweste als Auslöser. Der Fahrer war kurz vor der Detonation über eine Bodenwelle gefahren.

Die Detonation sei vermutlich ausgelöst worden, als der Wagen am Samstagmorgen in einem Vorort von Hallam über eine Bodenschwelle fuhr, berichtete der Sender Seven News. Das Video einer Sicherheitskamera zeigte, wie der Blitz der Explosion über das Dach und aus dem Fenster der Fahrerseite aufstieg. Eine Bodenschwelle war auf dem Video nicht zu erkennen. Das Auto fuhr noch einige hundert Meter weiter, bevor es gegen ein geparktes Fahrzeug prallte. Der 43-jährige Fahrer wurde tot in seinem Wagen gefunden, wie die Polizei angab.