Begräbnis in Florida Melania Trump nimmt Abschied von ihrer Mutter

Unter den Gästen, die vor dem Beginn des privaten Trauergottesdienstes in der Episkopalkirche von Bethesda-by-the-Sea eintrafen, waren zwei Kinder Donald Trumps aus früheren Ehen, Tiffany und Ivanka Trump, Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner sowie die republikanischen Senatoren Rick Scott und Lindsey Graham. In der Kirche hatten Trump und seine Frau im Jahr 2005 auch ihre Ehe geschlossen. Knavs war am 9. Januar in Miami an den Folgen einer nicht öffentlich gemachten Krankheit gestorben.