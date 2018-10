Melania Trump nicht immer einverstanden mit Tweets ihres Mannes

Twitter ist für Donald Trump ein Schlüssel-Instrument seiner Regierungsarbeit. Seiner Frau Melania gefällt dies nach eigener Aussage nicht immer.

US-First Lady Melania Trump ist nicht immer glücklich über das, was ihr Ehemann bei Twitter treibt. Das offenbarte sie am Samstag am Rande ihrer ersten Solo-Auslands-Reise in Afrika. „Ich bin nicht immer einverstanden mit dem, was er twittert, und das sage ich ihm auch“, antwortete Melania Trump da auf entsprechende Nachfragen mitreisender Journalisten. „Ich sage ihm meine ehrliche Meinung und gebe ihm meinen ehrlichen Rat. Manchmal hört er auf mich, manchmal nicht.“ Sie habe ihre eigene Meinung, und es sei ihr wichtig, auszudrücken, was sie denke und fühle.