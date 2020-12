Bauprojekt am Weißen Haus : Melania Trump hinterlässt den Bidens einen Tennis-Palast

Die scheidende First Lady der USA, Melania Trump, bei einem Auftritt am Wochenende. Foto: AP/Evan Vucci

Washington Melania Trump hat einfach kein Glück mit Deko: Nach Kritik für Weihnachtsschmuck und Gartenbeete am Weißen Haus sorgt sie nun mit einem Pavillon für Befremdung in der amerikanischen Bevölkerung.

Präsidentengattin Melania Trump hat Kritik für die Enthüllung eines neuen Pavillons am Tennisplatz des Weißen Hauses mitten in einer Eskalation der Corona-Krise geerntet. An dem Tennisplatz hatte es zuvor eine Art Unterstand gegeben. Am Montag veröffentlichte Trump ein Foto von einem neugebauten weißen Pavillon. In Reaktionen bei Twitter wurde unter anderem auf die Zahl der Corona-Toten sowie überfüllte US-Krankenhäuser verwiesen.