Mehrfachmord in den USA aufgeklärt: Eine ganze Familie als Täter

Mehrfachmord in den USA aufgeklärt

Washington/Waverly Lange gab der Fall den Ermittlern Rätsel auf, nun scheint der Mord an acht Menschen im Jahr 2016 in Ohio aufgeklärt. Die mutmaßlichen Täter: eine Familie aus dem Nachbarort.

Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an acht Mitgliedern einer Familie im US-Bundesstaat Ohio haben Ermittler den Fall wohl aufgeklärt - mit einem erstaunlichen Ergebnis. Sie nahmen vier Tatverdächtige fest: eine Familie aus einem Nachbarort. Dem 47 Jahre alten Vater, dessen 48 Jahre alter Ehefrau und ihren beiden erwachsenen Söhnen (26 und 27) wird vorgeworfen, den achtfachen Mord gemeinsam geplant und ausgeführt zu haben. Was steckt dahinter?

Die acht toten Familienmitglieder - sieben Erwachsene und ein 16-jähriger Junge - waren am 22. April 2016 gefunden worden. Polizisten hatten die Leichen in einer ländlichen Gegend rund 100 Kilometer von Cincinnati entfernt entdeckt, in vier verschiedenen Häusern.