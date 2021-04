Mutmaßlicher Täter tot : Mehrere Verletzte nach Schüssen in Fedex-Niederlassung in den USA

Mehrere Verletzte nach Schüssen in Fedex-Niederlassung in den USA

Indianapolis In einem Kurier- und Logistikzentrum in Indianapolis sind Schüsse gefallen, von denen mehrere Personen getroffen und verletzt wurden. Der mutmaßliche Angreifer hat laut Polizei offenbar Suizid begangen.

In einem Paketzentrum in Indianapolis hat sich ein mutmaßlicher Angreifer nach Angaben der Polizei getötet, nachdem er mehrere Schüsse abgefeuert hatte. Das teilte Polizeisprecherin Genae Cook teilte am Freitagmorgen mit. Polizisten, die am Donnerstagabend am Tatort eingetroffen seien, hätten das beobachtet. Es habe mehrere Verletzte gegeben, eine genaue Zahl nannte sie nicht. Auch zur Schwere der Verletzungen der Opfer machte sie keine Angaben.