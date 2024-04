Feuer im Fitnessstudio Mehrere Tote bei Hochhausbrand in Hongkong

Bei einem Hochhausbrand in Hongkong sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion am Mittwoch. 35 weitere Menschen kamen demnach Stand Mittwochmittag (Ortszeit) verletzt in Krankenhäuser. Insgesamt brachten die Behörden demnach ungefähr 150 Menschen in Sicherheit. Nach offiziellen Angaben brach das Feuer gegen 8.00 Uhr aus. Zahlreiche Hilferufe seien bei der Feuerwehr eingegangen, hieß es.