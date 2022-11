Dutzende Verletzte Mehrere Tote bei Anschlag auf Religionsschule in Afghanistan

In Afghanistan sind bei einer Explosion in der Provinzhauptstadt Aibak im Norden des Landes mehrere Menschen getötet worden. Nach Angaben des Innenministeriums der im Land regierenden Taliban kamen bei dem Anschlag auf eine Religionsschule in der Provinz Samangan mindestens zehn Menschen ums Leben. „Viele weitere“ seien verletzt worden. Lokale Medien berichteten allerdings von höheren Opferzahlen. Der Fernsehsender Tolonews meldete in Berufung auf Aussagen eines Krankenhauses-Vertreters mindestens 15 Tote und 27 Verletzte.