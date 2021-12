Häuser eingestürzt : Mehrere Tote nach heftiger Gasexplosion auf Sizilien

Rom Erst ein ohrenbetäubender Knall, dann stürzen mehrere Wohnhäuser auf Sizilien in sich zusammen. Trümmer fliegen durch die Luft, immer wieder flammt Feuer auf. Die Retter suchen die ganze Nacht im Schutt. Sie finden Tote. Doch was ist mit den Vermissten?

Eine heftige Gasexplosion hat auf Sizilien ganze Wohnhäuser zerstört und mehrere Menschen in den Tod gerissen. Drei Menschen seien bislang tot geborgen worden, sechs würden noch vermisst, sagte Elisa Vaccaro von der Präfektur Agrigent am Sonntag laut Nachrichtenagentur Adnkronos. Zwei Frauen wurden von den Rettern in dem Ort Ravanusa lebend aus den Trümmern gezogen. Unter den Vermissten war auch eine Hochschwangere. Rund 100 Menschen konnten nicht mehr in ihre Häuser, weil die Umgebung einem Trümmerfeld glich.