Großeinsatz in den USA : Mehrere Menschen bei Schießerei in New Jersey getötet

Großeinsatz für die Polizei in New Jersey. Foto: AP/Seth Wenig

New Jersey In einer Stadt im US-Staat New Jersey ist es am Dienstag aus zunächst unbekannten Gründen zu einem Schusswechsel gekommen. Mehrere Menschen wurden dabei getötet.

Bei einem Schusswechsel im US-Staat New Jersey sind am Dienstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht, sagte der Bürgermeister von Jersey City, Steven Fulop. Mehr als eine Stunde lang waren Schüsse zu hören, das betroffene Viertel wurde komplett abgeriegelt.

Der Hintergrund des Schusswechsels war zunächst unklar, ebenso wie die genaue Zahl der Opfer. Fulop sagte, ein Polizist sei ums Leben gekommen und mehrere andere seien tot aufgefunden worden. Jersey City liegt gegenüber von Manhattan auf der anderen Seite des Hudson River.

Auf dem Polizeifunk war zu hören, dass Sondereinsatzkräfte eine katholische Schule durchkämmten, die in dem Viertel liegt. Die Erzdiözese von Newark teilte aber mit, dass alle Schüler und Lehrer wohlauf seien.

Anmerkung der Redaktion: Der Gouverneur des Staates New Jersey hatte zunächst von verletzten Polizisten berichtet. Jetzt wurde bekannt, dass mehrere Menschen gestorben sind. Wir haben die Meldung dementsprechend aktualisiert.

(mja/dpa)