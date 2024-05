US-Zauberkünstler Mehrere Frauen werfen David Copperfield sexuelles Fehlverhalten vor

Lewis wird auch in dem neuen Bericht zitiert. Der „Guardian“ hat nach eigenen Angaben noch mit einer anderen Frau gesprochen, die ähnliche Vorwürfe erhebt, aber nicht namentlich genannt werden will. Diese Frau gab demnach an, Copperfield habe sie und eine Freundin unter Drogen gesetzt und dann an beiden Frauen sexuelle Handlungen vorgenommen.