Entlastung für Ärzte Mehr Medikamente in England direkt von Apotheke

Um das britische Gesundheitssystem zu entlasten, können sich Patienten in England bei sieben gewöhnlichen Krankheiten nun direkt in der Apotheke helfen lassen. Ein Arztbesuch oder ein Rezept sind nicht mehr nötig, wie der staatliche Gesundheitsdienst NHS am Mittwoch mitteilte. Der Schritt soll dazu beitragen, zehn Millionen Arzttermine einzusparen - das wären 3,3 Prozent aller Konsultationen.