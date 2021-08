Straßen für Umweltschutz blockiert : Mehr als 90 Festnahmen bei Protesten von Klimaschützern in London

Teilnehmer der Demonstration am Cambridge Circus in der Londoner Innenstadt. Foto: AP/Kirsty O'Connor

London Nachdem Demonstranten in der britischen Hauptstadt Straßen blockierten und sich an Autos ketteten, nahm die Polizei zahlreiche Protestierende fest. Zu der Aktion hatte die Organisation Extinction Rebellion aufgerufen.

Bei Protestaktionen von Klimaschützern in London sind mehr als 90 Menschen festgenommen worden. Nach einem Aufruf der Organisation Extinction Rebellion hatten Demonstranten Straßen und Kreuzungen in der Innenstadt blockiert, beispielsweise in der Nähe des Trafalgar Square. Einige ketteten sich an Autos fest. Insgesamt führte das zu mehr als 90 Festnahmen, wie aus Zahlen der Polizei von Dienstag hervorgeht.