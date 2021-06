Äthiopien : Mehr als 50 Todesopfer nach Luftangriff auf Markt in Tigray

Nairobi Ein Luftangriff auf einen vollbesetzten Markt mit Dutzenden Toten und Hunderten Verletzten. Wer die Attacke verübte, ist unklar. Äthiopische Soldaten behinderten die Arbeit der Rettungskräfte.

Ein Luftangriff auf einen Markt in der äthiopischen Konfliktregion Tigray hat nach Angaben von Augenzeugen mindestens 51 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 100 weitere Menschen wurden dabei am Dienstag verletzt, gut 50 von ihnen schwer, wie ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts in der Region erklärte. Über das Schicksal von mindestens 33 Menschen war nichts bekannt.

Soldaten hätten Rettungsteams davon abgehalten, zum Schauplatz zu kommen, berichteten medizinische Fachkräfte. „Wir haben nachgefragt, aber bis jetzt haben wir keine Erlaubnis bekommen hinzufahren, also wissen wir nicht, wie viele Menschen tot sind“, sagte einer der Ärzte in Mekele. Ein anderer Arzt erklärte, der Krankenwagen des Roten Kreuzes, in dem er am Dienstag unterwegs gewesen sei und versucht habe, Togoga zu erreichen, sei zweimal von äthiopischen Soldaten beschossen worden. Sein Team sei 45 Minuten lang festgehalten worden, bevor es zurück nach Mekele beordert worden sei.