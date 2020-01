Mehr als 35.500 Mordopfer : Höchste Mordrate in Mexiko seit über 20 Jahren

Mexiko-Stadt Über 35.500 Menschen wurden im vergangenen Jahr in Mexiko ermordet. Das zuständige Amt geht von der höchsten Mordrate in der 23-jährigen Geschichte der Registrierung dieser Verbrechen aus.

In Mexiko sind nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr 35.588 Menschen Opfer von Morden geworden. Das teilte das Amt für öffentliche Sicherheit am Dienstag in seiner Kriminalitätsstatistik für 2019 mit. Darunter sind 1006 Frauen, die Opfer von sogenannten Femiziden wurden – also wegen ihres Geschlechts umgebracht wurden. Beide Zahlen stiegen im Vergleich zum Jahr davor. Die Zahlen werden im Laufe des Jahres aktualisiert und dann voraussichtlich noch höher ausfallen.