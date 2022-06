Bericht der Verkehrsbehörde : Mehr als 270 Unfälle mit von Autopiloten gesteuerten Teslas in den USA

New York Von knapp 400 gemeldeten Unfällen von Autos mit Autopilot innerhalb von 12 Monaten gehen rund 270 auf das Konto von Tesla-Fahrzeugen. Die US-Verkehrsbehörde hat die Hersteller dazu verpflichtet, bestimmte Unfälle zu melden.

In den USA waren in den vergangenen zwölf Monaten von Autopiloten gesteuerte Teslas an 273 Unfällen beteiligt. Das macht knapp 70 Prozent der in dem Zeitraum insgesamt 392 gemeldeten Unfälle von Autos mit einem solchen Fahrassistenzsystem aus, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der US-Verkehrsbehörde NHTSA hervorgeht. Allerdings stellt der Elektroautobauer in den USA auch die größte Flotte von Fahrzeugen mit Autopilot.