Tropensturm „Henri“ : Mehr als 20 Tote bei Tropensturm in den USA

Mehr als 20 Tote bei Tropensturm in den USA

Wegen des Tropensturms „Henri“ kam es in den USA zu starken Regenfällen und Überschwemmungen Foto: AP/Peter Pereira

Nashville Im Südstaat Tennessee starben bei schweren Überschwemmungen viele Menschen, darunter zwei sieben Monate alte Zwillinge. Dutzende werden noch vermisst.

Bei schweren Überschwemmungen im US-Bundesstaat Tennessee sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien noch vermisst, teilte die Polizei im Bezirk Humphreys County am Sonntag mit. Viele von ihnen hätten in jenen Orten gelebt, in denen das Hochwasser besonders schlimm war, sagte Sheriff Chris Davis. Er gehe deshalb davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigen werde. Für Sonntagabend haben die Behörden eine Ausgangssperre verhängt.