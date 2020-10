Demonstration in Thailand : Mehr als 20 Festnahmen bei Protesten gegen die Regierung

Bangkok Die Proteste in Thailand halten weiter an. Die pro-demokratische Bewegung fordert ein Ende der Monarchie und den Rücktritt der Regierung.

Bei einer Demonstration gegen die Regierung von Thailands Ex-Armeechef Prayut Chan-O-Cha sind am Dienstag 21 Menschen festgenommen worden. Ihnen wird nach Polizeiangaben unter anderem Behinderung der Sicherheitskräfte und Unruhestiftung vorgeworfen. Wie bereits in den vergangenen Monaten gingen hunderte Menschen in Bangkok auf die Straße. Die pro-demokratische Protestbewegung fordert den Rücktritt der Regierung und eine offene Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand.