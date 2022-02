Neuer Weltrekord : Megablitz mit 768 Kilometern Länge gemessen

Blitze entladen sich über der Santa Rosa Plain in der Nähe von Healdsburg im US-Bundesstast Kalifornien. (Symbolfoto) Foto: dpa/Kent Porter

Genf Von Rostock bis zum Bodensee - so lang ist der längste gemessene Blitz der Welt. Die UN-Wetterorganisation WMO kürte ihn jetzt, zusammen mit dem Blitz mit der längsten Dauer: ganze 17,1 Sekunden lang erhellte er den Himmel.

Der längste jemals gemessene Blitz hat sich laut der UN-Wetterorganisation WMO über 768 Kilometer erstreckt. Die Entladung ereignete sich im April 2020 zwischen den US-Staaten Texas, Louisiana und Mississippi. Das entspricht in etwa der Entfernung zwischen Rostock und dem Bodensee. Nach wissenschaftlicher Überprüfung wurde der Rekord am Dienstag in Genf bestätigt. Außerdem erklärte die WMO einen Megablitz von 17,1 Sekunden über Uruguay und dem nördlichen Argentinien im Juni 2020 zum Blitz mit der längsten Dauer.