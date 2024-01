Gesundheitsversorgung Medikamentenmangel in Großbritannien verschärft sich

Der Medikamentenmangel in Großbritannien hat sich einem Zeitungsbericht zufolge erheblich verschärft. Zum 18. Dezember 2023 standen 96 Arzneimittel auf einer Engpassliste, wie der „Guardian“ am Montag unter Berufung auf Zahlen des britischen Gesundheitsministeriums schrieb. Seitdem seien dem staatlichen Gesundheitsdienst NHS Schwierigkeiten bei zehn weiteren Pharmaka gemeldet worden. Das seien etwa doppelt so viele Medikamente wie vor zwei Jahren. Nach Angaben einiger Organisationen und Apotheker verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Patienten deshalb.