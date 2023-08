US-Medienbericht Trump nicht bei erster TV-Debatte vor Republikaner-Vorwahlen dabei

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird einem Zeitungsbericht zufolge nicht an der ersten Fernsehdebatte im Vorwahlkampf seiner Republikaner am Mittwoch kommender Woche teilnehmen. Stattdessen werde er dem früheren Fox-News-Moderator Tucker Carlson ein Online-Interview geben, berichtete die „New York Times“ am Freitag unter Berufung auf mit den Plänen des Politikers vertraute Personen. Ein Sprecher Trumps sagte, bisher sei zu dem Thema noch nichts entschieden. Trump hatte bereits länger angedeutet, nicht an der Debatte teilzunehmen. Er begründete dies damit, dass es für ihn als klarem Favoriten bei den Republikanern keinen Sinn ergebe, sich von anderen potenziellen Präsidentschaftsbewerbern angreifen zu lassen.