Mati in Griechenland : Drohnen-Video zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach dem Feuer

Anwohner fliehen vor Waldbrand nahe Athen

Mehr als 80 Menschen sind bei den verheerenden Waldbränden in Griechenland ums Leben gekommen. Und noch immer werden viele vermisst. Besonders schwer getroffen hat es den Ferienort Mati. Ein Drohnen-Video zeigt nun das dortige Ausmaß der Zerstörung.

Nach den verheerenden Waldbränden in Griechenland suchen Rettungskräfte weiter nach zahlreichen Vermissten. Laut einer von Bewohnern eingerichteten Internetseite wurden am Donnerstag noch 27 Menschen vermisst. Medien berichteten von dutzenden Menschen, die noch gesucht würden. Nach Angaben der Feuerwehr erhöhte sich die Zahl der Todesopfer unterdessen auf mehr als 80. Überlebende der Brände rund um Athen berichteten von grausamen Szenen: Ganze Familien verbrannten demnach in ihren Häusern.

Die Brände waren am Montag besonders in bei Touristen beliebten Küstenorten rund um Athen ausgebrochen. Einen Brand im Küstenort Kineta westlich von Athen hatte die Feuerwehr am Donnerstag weitgehend eingedämmt.

Besonders schwer getroffen hatte es auch Mati, rund 30 Kilometer östlich von Athen. Luftaufnahmen einer Drohne von diesem Donnerstag zeigen das Ausmaß der Zerstörung in dem Ferienort. Viele Häuser dort sind nicht mehr bewohnbar. Regierungsvertreter gingen am Donnerstag in Mati von Haus zu Haus und kennzeichneten sie je nach Schadenschwere mit verschiedenen Farben.

Ein Bewohner von Mati sprach von einer "Höllennacht". Eine andere Überlebende erzählte im Sender Star mit Tränen in den Augen davon, wie sie eine behinderte Freundin verlor, die bei ihrem Fluchtversuch im Meer ertrunken sei. "Ich hab mir gedacht, dass Sirenen uns doch warnen müssen, dass irgendjemand uns warnen muss", sagte sie.

Offizielle Zahlen zu den Vermissten gab es noch keine. Auf der von Einwohnern eingerichteten Internetseite wurden auch etwa neunjährige Zwillingsmädchen und ihre Großeltern als vermisst aufgelistet. Bei den dort genannten Vermissten war es möglich, dass sich von ihnen bereits einige im Krankenhaus befanden oder unter den Toten waren.



Düsseldorferin überlebt Feuerhölle in Griechenland

Einem Bericht der Fernsehsenders ERT zufolge wurden erst etwa 30 Leichen identifiziert. Familienmitglieder der Vermissten konnten DNA-Proben abgeben, um den Vorgang zu beschleunigen, meldete die Nachrichtenagentur ANA unter Berufung auf die Behörden. Die Identifizierung der Leichen, unter denen auch Kinder seien, solle bis Samstag abgeschlossen sein.

Insgesamt wurden 187 Menschen ins Krankenhaus gebracht. Am Mittwochabend wurden noch 71 behandelt, unter ihnen fast ein dutzend Kinder in "ernstem Zustand", wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras stellte in einem ersten Hilfsfonds 40 Millionen Euro zur Verfügung. Die engsten Angehörigen der Todesopfer erhielten bereits 10.000 Euro von der Regierung. Athen will nun zudem weitere 5000 Euro pro betroffenem Grundstück zur Verfügung stellen. Fast die Hälfte der 2500 betroffenen Häuser sind demnach infolge der Brände unbewohnbar.

Unklar war weiterhin, wie die Waldbrände dermaßen viel Schaden anrichten konnten. Die Zeitung "Kathimerini" berichtete von einem offenbar chaotischen Treffen von Behörden und Feuerwehr zur Vorbeugung derartiger Brände. "Anstatt den Kampf gegen Brände zu organisieren, haben Gemeinden, Präfekturen, Feuerwehr und Förster miteinander gestritten", berichtete das Blatt über die Zusammenkunft im April.

Unter den Toten sind auch mehrere Touristen. Nach Behördenangaben kam etwa ein junger Ire in den Flammen ums Leben, der sich in den Flitterwochen befand. Britischen Medienberichten zufolge starb er in seinem Auto in Mati. Seine Frau entkam demnach zwar den Flammen, wurde aber mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert.

(das/AFP)