Balneario 6 Massentourismus-Gegner wollen Ballermann 6 „besetzen“

Eine Bürgerinitiative will auf Mallorca erneut gegen Massentourismus protestieren. Sie rief in den sozialen Netzwerken zur symbolischen Besetzung eines Strandlokals am sogenannten Ballermann auf. Der Protest von „Mallorca Platja Tour“ an dem vor allem bei deutschen Touristen beliebten Strandlokal „Balneario 6“ soll demnach am Sonntag zwischen 11.00 und 13.00 Uhr stattfinden.