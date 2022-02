Verurteilter Massenmörder : Anders Breivik scheitert mit Antrag auf Haftentlassung

Oslo Massenmörder Anders Breivik bleibt in Haft. Das Bezirksgericht Telemark hat den Bewährungsantrag des 42-Jährigen abgelehnt. Breivik hatte 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen getötet, darunter viele Kinder.

Der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik kommt in Norwegen nicht auf freien Fuß. Ein entsprechender Antrag des Utøya-Mörders auf Haftentlassung auf Bewährung wurde abgewiesen, wie das Bezirksgericht Telemark am Dienstag mitteilte. Der 42-Jährige will dagegen in Berufung gehen, wie sein Verteidiger Øystein Storrvik den norwegischen Sendern NRK und TV2 mitteilte.