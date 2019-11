Aus für Mentholzigaretten : Massachusetts verbietet Tabak und E-Zigaretten mit Geschmack

Aus für Tabakwaren mit Geschmack in Massachusetts (Symbolbild). Foto: AP/Elise Amendola

Boston Zum allerersten Mal wird in den USA auf Staatsebene der Verkauf von Tabak mit Geschmack und E-Zigaretten verboten. Das bedeutet auch ein Ende für die vor allem bei Jugendlichen beliebten Mentholzigaretten.

Der Verkauf von E-Zigaretten mit Geschmack wird sofort verboten, für Menthol-Zigaretten ist es ab dem 1. Juni 2020 so weit.

Massachusetts' Gouverneur Charlie Baker hatte den Verkauf aller Arten von E-Zigaretten im September vorläufig unterbunden, darunter auch jene mit Tabak ohne Aromastoffe. Er rief den Gesundheitsnotstand aus und sagte am Mittwoch, das vorläufige Verkaufsverbot gelte bis zum 11. Dezember weiter. Bis dahin werde seine Regierung zusätzliche Regelungen ausarbeiten.

Der Konsum von E-Zigaretten hatte zuletzt für Bedenken in den USA gesorgt. Es gab mehrere Krankheits- und Todesfälle. Die Gruppe Cancer Action Network von der Organisation American Cancer Society begrüßte die Entscheidung: Das Gesetz sende hoffentlich eine Botschaft an die Tabakindustrie. „Mehr als 80 Prozent aller Jugendlichen, die jemals ein Tabakprodukt konsumiert haben, haben mit einem Produkt mit Aromastoffen angefangen, und die Tabakindustrie weiß das“, hieß es in einer E-Mail.