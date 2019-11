Behörden verschärfen Impfpflicht : 22 Tote bei Masernepidemie auf Samoa

Apia Auf der Insel Samoa hat eine Masernepidemie bereits 22 Menschen das Leben gekostet. Die Behörden verschärfen die Sanktionen gegen Impfgegner.

Knapp 1800 Fälle seien gemeldet worden, davon allein 157 seit Freitag, teilte die Regierung am Samstag mit. Experten vermuten, der aktuelle Ausbruch habe in Neuseeland begonnen und sich von dort ausgebreitet. Samoa ist aufgrund einer besonders niedrigen Impfrate am stärksten betroffen.