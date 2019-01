Masazo Nonaka aus Japan: Ältester Mann der Welt mit 113 Jahren gestorben

Tokio Der älteste Mann der Welt ist gestorben. Der Japaner Masazo Nonaka wurde 113 Jahre alt. Das Guinness-Buch der Rekorde hatte ihn im April 2018 als ältesten Mann der Welt anerkannt.

Über seinen Tod informierte seine Familie in japanischen Medien.

Nonaka kam am 25. Juli 1905 auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido zur Welt, das Jahr, in dem Albert Einstein seine Relativitätstheorie veröffentlichte. Nonaka, der mit seiner im Jahr 1992 verstorbenen Frau zwei Söhne und drei Töchter großgezogen hat, lebte in seiner Heimatstadt Ashoro bei seiner Familie.