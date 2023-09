Drogengewalt Zwei Tote und ein Verletzter bei Schießerei in Marseille

Ein von mehreren Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie der Schütze am Donnerstagabend in einer belebten Straße aus einem dunklen Auto steigt und mit einer Kalaschnikow auf die Opfer auf dem Bürgersteig feuert. Wie die örtliche Zeitung „La Provence“ am Freitag unter Verweis auf die Polizei berichtete, wurde der Wagen später ausgebrannt aufgefunden. Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden haben demnach in Marseille in diesem Jahr bereits 44 Menschen das Leben gekostet, 110 wurden verletzt.