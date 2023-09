Zusammenhang mit Drogenszene? Mindestens zwei Tote bei Schusswaffenangriff in Marseille

Bei einem Schusswaffenangriff in Marseille sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein weiterer Mensch sei bei dem Vorfall am Donnerstagabend verletzt worden, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur AFP aus Feuerwehr- und Polizeikreisen. Die Tat ereignete sich demnach auf offener Straße im Viertel Chutes-Lavie im zentral gelegenen vierten Arrondissement der südfranzösischen Hafenstadt. Der Täter sei in einem Fahrzeug geflohen.