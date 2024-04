Täter flüchteten mit dem Auto Junger Mann im Zentrum von Marseille erschossen

Im Herzen der südfranzösischen Hafenstadt Marseille ist ein junger Mann mit zahlreichen Schüssen getötet worden. Nach Angaben aus Polizeikreisen erlitt das Opfer etwa ein Dutzend Schusswunden, unter anderem durch Geschosse aus einer Kalaschnikow. Die Tat ereignete sich demnach in der Nacht zum Montag nördlich des berühmten Hafens Vieux Port. Vier Verdächtige flüchteten in einem Auto, das später ausgebrannt in einem anderen Teil der Stadt gefunden wurde.