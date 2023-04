Noch viele Vermisste Retter finden fünften Toten nach Gebäudeeinsturz in Marseille

Rettungskräfte haben nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt von Marseille eine fünfte Leiche in den Trümmern entdeckt. Das teilte die Feuerwehr am Montagabend mit. In der Nacht und am Vormittag hatten die Einsatzkräfte bereits vier Tote in dem Geröll gefunden. Nähere Angaben zur Identität der Opfer gab es zunächst nicht. Acht Bewohner gelten seit dem Kollaps als vermisst.