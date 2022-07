Dieses Selbstporträt des NASA-Marsrovers Curiosity zeigt das Fahrzeug an einer Bohrstelle namens Okoruso auf dem Naukluft-Plateau des unteren Mount Sharp, einem massiven Gebirge im Gale Krater des Roten Planeten. Das Bild wurde aus zahlreichen Einzelaufnahmen zusammengesetzt, die mit der Kamera MAHLI am Roboterarm des Rovers am 11. Mai 2016 gemacht wurden.