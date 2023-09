„So was habe ich noch nie gesehen“ Retter haben nach Erdbeben in Marokko nur noch wenig Hoffnung

„So was habe ich noch nie gesehen“, sagt Helfer Hassan Ameskao. Der 30-Jährige stammt aus einem Ort nahe Marrakesch und ist auf eigene Faust in der Gegend unterwegs, um Lebensmittel und Wasser zu verteilen. Zusammen mit Verwandten und Bekannten habe er dafür Spenden gesammelt. Das Beben war das schlimmste in dem Land seit Jahrzehnten. Dabei wurden auch mindestens 2476 Menschen verletzt, wie das marokkanische Innenministerium am Montag mitteilte.