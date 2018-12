Beim Bergwandern ermordert : Marokko wertet Tod von Touristinnen als Terrorakt

Ein Foto der Nachrichten-Website Marrakechalaan.com zeigt Einsatzkräfte am Tatort nahe Imlil. Foto: dpa/Uncredited

Rabat Ein Urlaub im als sicher geltenden Marokko endete für zwei Frauen aus Skandinavien tödlich. Nun hat die Staatsanwaltschaft ein Motiv für die Morde genannt. In den sozialen Medien ist ein Enthauptungsvideo aufgetaucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ermordung zweier skandinavischer Touristinnen in Marokko haben örtliche Behörden als Terrorakt eingestuft. Die marokkanische Staatsanwaltschaft hat vier Männer in Verdacht, die eine Verbindung zu einer Terrorgruppe haben. Einer der Männer war am Dienstag in Marrakesch festgenommen worden. Er gehöre einer Extremistengruppe an, hieß es. Nach den drei anderen wurde gefahndet.

Zwei Frauen im Alter von 28 und 24 Jahren aus Norwegen und Dänemark wurden am Montag mit Stichwunden am Hals tot am Berg Toubkal im Atlas-Gebirge von anderen Touristen aufgefunden. Die Gegend ist ein beliebtes Ziel von Bergwanderern.

Dänemarks Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen sagte am Donnerstag: „Eine Ferienreise wurde zu einem Alptraum. Zwei junge Menschen wurden auf bestialische Weise ermordet.“ Vieles deute darauf hin, dass es sich bei dem Mord um eine Terrortat handele. Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg sagte: „Das ist ein brutaler und sinnloser Angriff auf unschuldige Menschen, dem wir mit Abscheu und Verurteilung gegenüberstehen.“

Die abgelegene Gebirgsregion, in der die Leichen der Norwegerin und Dänin entdeckt wurden, ist zehn Kilometer vom Dorf Imlil entfernt. Von der Ortschaft aus brechen Reisende in der Regel zu Wanderungen zum Berg Toubkal auf, dem höchsten Gipfel Nordafrikas.

Auf einem Hügel hatten die Opfer ein Zelt aufgeschlagen, wie der Staatssender 2M unter Berufung auf Fotos und Videos von Ermittlern berichtete. Diese verwiesen auf Aufnahmen von Überwachungskameras, die drei Verdächtige dabei zeigten, wie sie in der Nähe ebenfalls zelteten. Nach den Morden hätten sie die Gegend verlassen.

Marokkanische Ermittler untersuchen ein Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht ist. In dem rund eine Minute langen Film ist zu sehen, wie zwei Personen einer offenbar jungen Frau mit einem langen Messer brutal den Kopf abschneiden. Ob das Video tatsächlich mit dem Mord an den beiden Touristinnen in Verbindung steht, war zunächst unklar.

„Es zeigt sich, dass es immer noch dunkle Mächte gibt, die mit Gewalt uns und unsere Lebensweise bekämpfen“, sagte Løkke Rasmussen. „Das macht mich wütend, aber bestärkt mich auch, dass wir niemals nachgeben und aufgeben dürfen.“

Die Taten haben viele Marokkaner erschüttert. Das nordafrikanische Land gilt in der Regel als sicher für Touristen. Für die USA und Europa ist es zudem ein Schlüsselverbündeter im Kampf gegen den Terrorismus. Dennoch hatte Marokko in den vergangenen Jahren mit vereinzelten Fällen von islamischem Extremismus zu tun. Mehr als 1000 Marokkaner sollen sich dem IS angeschlossen haben.

Die Behörden in Dänemark und Norwegen warnten ihre Staatsbürger vor Wanderungen in Marokko ohne örtliche Fremdenführer. Die dänische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Beamten in das Land geschickt, um bei den Ermittlungen zu helfen.

(mlat/dpa)