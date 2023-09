72 Stunden danach Kaum noch Hoffnung auf Überlebende nach schwerem Erdbeben in Marokko

72 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko mit mindestens 2900 Toten schwindet die Hoffnung, noch Überlebende in den Trümmern zu finden: Unterstützt von internationalen Rettungsteams setzten Einsatzkräfte und Freiwillige dennoch auch am Dienstag ihre fieberhafte Suche in dem schwer zugänglichen Gebiet fort. Nach Angaben von AFP-Korrespondenten waren spanische Rettungskräfte in den beiden vom Erdbeben betroffenen Orten Talat Njakub und Amizmiz südlich von Marrakesch im Einsatz.