Unglück in Marokko : Fünfjähriger seit Tagen in Brunnen eingeschlossen

Fünfjähriger seit Tagen in Brunnen eingeschlossen

Unglück in Marokko

Rabat Seit Dienstag ist ein Fünfjähriger im Norden Marokkos in einem 32 Meter tiefen Brunnen gefangen. Bis zum späten Donnerstagabend konnten die Helfer nicht zu ihm vordringen.

Das berichten örtliche Medien. Er konnte demnach aber mit Wasser und Sauerstoff versorgt werden und ist ansprechbar. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Grabungsarbeiten in der Ortschaft Ighran in der Provinz Chefchaouen. Tausende in Marokko bekundeten unter dem Twitter-Hashtag #SaveRayan ihre Anteilnahme. Das Schicksal des kleinen Rayan bewegte aber auch Menschen weltweit.