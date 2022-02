Alle Rettungsversuche umsonst : Fünfjähriger Rayan stirbt nach Sturz in Brunnen in Marokko

Update Rabat Seit Dienstag saß der fünfjährige Rayan in einem 32 Meter tiefen Brunnen in Marokko fest. Dort war der Junge hineingestürzt. Doch die Rettungsmaßnahmen kamen am Ende zu spät.

Nach seinem Sturz in einen tiefen Brunnen in Marokko hat das Königshaus den Tod des fünfjährigen Rayan bestätigt. König Mohammed VI. habe den Eltern in einem Telefonat sein Beileid ausgesprochen, hieß es in einer Erklärung des Königshauses von Samstagabend. Der Junge war am Dienstagnachmittag in der Nähe seines Zuhauses in den 32 Meter tiefen Schacht gefallen. Dieser war so eng, dass die Rettungskräfte nicht direkt zu ihm gelangen konnten.

Zuvor hatten die Retter nur langsam zu dem Kind vordringen können. Die Bodenbeschaffenheit machte es ihnen scher. Seit Freitagabend hatten Helfer einen horizontalen Tunnel gegraben, um Rayan über ein eigens parallel zum Brunnen gegrabenes Loch zu erreichen. Lokale Medien berichteten, dass ein Gesteinsbrocken den Weg zu dem Jungen zunächst blockiert und die Arbeiten mehrere Stunden verzögert habe. Die Retter bauten MAP zufolge Betonrohre in den horizontalen Tunnel, um die Erde zu stabilisieren. Zwischenzeitlich hatten die Helfer die Rettungsaktion bereits wegen eines Erdrutsches unterbrechen müssen.

Rayan war am Dienstagnachmittag in den ungesicherten Brunnen in der Nähe seines Zuhauses in einem Dorf rund 150 Kilometer nördlich der Stadt Fes gefallen. Wegen der geringen Breite konnte das Kind nicht durch den Brunnen selbst zurückgeholt werden. Rettungskräfte trugen deshalb mit schwerem Gerät parallel zum Schacht Erde ab.

Die Retter ließen zudem eine Kamera herab, um den Gesundheitszustand des Jungen zu prüfen, Schläuche versorgten ihn mit Wasser und Sauerstoff. Doch aktuelle Informationen, ob Rayan überhaupt noch am Leben war, gab es schon am Samstag nicht mehr. Weltweit verfolgten Menschen die Rettungsaktion. In der Nähe des Unfallorts versammelten sich zudem trotz Kälte Tausende Schaulustige.

(hebu/dpa)