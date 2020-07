Ryan Reynolds bot 5000 Dollar Finderlohn : Mara Sorianos gestohlener Teddy ist wieder da

Schauspieler Ryan Reynolds hatte 5000 Dollar Finderlohn ausgesetzt (Archivbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Vancouver Das Schicksal des Stofftiers hatte auch die Schauspieler Ryan Reynolds und Zach Braff berührt - nun ist ein im kanadischen Vancouver während eines Umzugs gestohlener Teddy wieder da. Besitzerin Mara Soriano nahm das Kuscheltier von zwei Unbekannten in Empfang.

Das berichtete die kanadische Nachrichtenagentur Canadian Press am Mittwoch. Zuvor hatten auch Reynolds und Braff den Suchaufruf der Frau im Internet nach dem Teddy unterstützt, Reynolds bot sogar einen Finderlohn von 5000 Dollar. Das Besondere an dem Teddy: Er enthält eine Stimmaufnahme der an Krebs gestorbenen Mutter der Frau.

Der Bär - gemäß Fotos eine Teddy-Dame in rotweißem Kleid mit passendem Jäckchen - hatte sich während des Umzugs vergangene Woche in einem Rucksack befunden, den jemand mitnahm, als Soriano einem verunglückten Freund zu Hilfe eilte und ihn stehenließ. Sie bekam dann am Dienstagabend eine E-Mail von jemandem, der ihr den Teddy zurückgeben wollte. Sie sei skeptisch gewesen und habe aus Vorsicht einen sicheren Ort ausgemacht und einen Vertreter der Presse dazugebeten, zitierte Canadian Press die Frau: „Wir warteten (...) und die beiden Samariter kamen und gaben Mama Bear zurück“.

Der Teddy sei in fast perfektem Zustand, bis auf einen kleinen Fleck von Fahrrad-Fett auf seinem Jäckchen und die fehlende Sonnenbrille. Die beiden Überbringer des Stofftieres hätten ihr gesagt, sie hätten den Dieb auf Videoaufnahmen von Überwachungskameras erkannt, die Soriano online gestellt habe. Daraufhin hätten sie das Tier von ihm zurückgefordert. Reynolds freute sich mit ihr: „Danke an alle, die überall mitgesucht haben. Und an die Person, die den Bär mitnahm, ein Dankeschön, ihn sicher aufbewahrt zu haben. Vancouver ist großartig.“ Unbekannt blieb zunächst, ob die Überbringer den Finderlohn kassierten.

