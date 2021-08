Umweltkatastrophe im „Mar Menor“ : Dramatisches Fischsterben in Europas größter Salzwasser-Lagune

Madrid Europas größte Salzwasser-Lagune ist Opfer einer Umweltkatastrophe geworden: Im Mar Menor (dem „Kleinen Meer“) im Südosten Spaniens wurden binnen sieben Tagen bereits rund 4,5 Tonnen verendete Fische und Krebse aus dem Wasser geholt.

Der Regierungschef von Murcia, Fernando López Miras, rief den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am Montag in einem Brief zur „unverzüglichen Einberufung“ eines Krisentreffens auf, bei dem Maßnahmen zur Rettung des seit Jahren von ökologischen Problemen gebeutelten Binnengewässers beschlossen werden sollten. Das Mar Menor müsse nach mehreren Zwischenfällen in den vergangenen Jahren zum Katastrophengebiet erklärt werden, forderte López Miras.