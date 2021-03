Mar-a-Lago : Trumps Privatclub wegen Corona-Ausbruchs teilweise geschlossen

Ex-US-Präsident Donald Trump in seinem Privatclub Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida (Archivfoto von Dezember 2019). Foto: AP/Andrew Harnik

Washington In Mar-a-Lago hat der ehemalige US-Präsident viele Wochenenden seiner Amtszeit verbracht. Inzwischen wohnt Trump in Vollzeit dort. Das Geschäft mit Clubgästen beeinträchtigt nun aber ein Corona-Ausbruch.

Der Privatclub des früheren US-Präsidenten Donald Trump Mar-a-Lago in Florida ist wegen Coronavirus-Fällen teilweise geschlossen worden. Das bestätigten ein Rezeptionist des Luxusanwesens in Palm Beach und ein Club-Mitglied, das nach eigenen Angaben am Freitag telefonisch über die Schließung informiert wurde. Beide wollten ihre Namen nicht genannt wissen.