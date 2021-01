31-Jähriger festgenommen : Mann zertrümmert mit Axt Scheiben in Parlamentsgebäude in Neuseeland

Mann zertrümmert mit Axt Scheiben in Parlamentsgebäude in Neuseeland

Handwerker begutachten die zerstörten Scheiben am Parlamentsgebäude in Wellington/Neuseeland. Foto: AP/Nick Perry

Wellington Im Falle einer Verurteilung drohen dem 31-Jährigen bis zu sieben Jahre Haft. Ob er sich vom Sturm auf das Kapitol in Washington vergangene Woche hat inspirieren lassen, ist noch unklar.

Ein Mann hat mit einer Axt die Glastüren am Eingang zum Parlamentsgebäude von Neuseeland zertrümmert. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben kurz vor 5.30 Uhr morgens (Ortszeit) am Mittwoch zum Gebäudekomplex in Wellington gerufen. Nachdem er die Türen eingeschlagen hatte, wurde demnach ein 31-Jähriger festgenommen. Die 120 neuseeländischen Abgeordneten befanden sich in der Sommerpause. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren nur wenige Menschen im Gebäude.